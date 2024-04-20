Shot: задержана пособница террориста, обезглавившего полковника МВД

20 апреля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Правоохранители задержали в Дагестане пособницу Олега Шаляпина, пишет Shot Фото: Роман Наумов © URA.RU Женщина, оказывавшая поддержку террористу, который обезглавил полковника МВД Айтемира Салимгереева., была задержана. Преступление было совершено 10 лет назад. «Задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что задержание произошло в Дагестане. Задержанная подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Согласно следствию, в период с 2014 по 2015 годы она поставляла продовольствие лидеру диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олегу Шаляпину. В это же время он вместе с тремя другими боевиками в июле 2014 года жестоко убил полковника МВД Салимгереева. Диверсанты проникли в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его, а затем обезглавили. Все четверо террористов позднее были уничтожены в рамках различных контртеррористических операций. Олег Шаляпин был ликвидирован в феврале 2015 года во время спецоперации в селе Нечаевка Кизилюртовского района. В отношении задержанной возбудили уголовное дело: за участие в незаконном вооруженном формировании ей грозит до 15 лет лишения свободы. У женщины был индивидуальный предпринимательский проект, она также занималась торговлей, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, оказывавшая поддержку террористу, который обезглавил полковника МВД Айтемира Салимгереева., была задержана. Преступление было совершено 10 лет назад. «Задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что задержание произошло в Дагестане. Задержанная подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. Согласно следствию, в период с 2014 по 2015 годы она поставляла продовольствие лидеру диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олегу Шаляпину. В это же время он вместе с тремя другими боевиками в июле 2014 года жестоко убил полковника МВД Салимгереева. Диверсанты проникли в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его, а затем обезглавили. Все четверо террористов позднее были уничтожены в рамках различных контртеррористических операций. Олег Шаляпин был ликвидирован в феврале 2015 года во время спецоперации в селе Нечаевка Кизилюртовского района. В отношении задержанной возбудили уголовное дело: за участие в незаконном вооруженном формировании ей грозит до 15 лет лишения свободы. У женщины был индивидуальный предпринимательский проект, она также занималась торговлей, передали в telegram-канале.