В центре Кургана эвакуируют людей из-за угрозы затопления

В Кургане объявили эвакуацию жителей домов, находящихся рядом с дамбой у Кировского моста. Об этом сообщает администрация города.
«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — говорится в сообщении. Горожан призывают забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, а также домашних животных.
Автобусы для эвакуации стоят в районе пересечения улиц Кирова — Климова, Климова — Красина, Климова — Томина. Пункт временного размещения расположен в гимназии № 31 по улице Пичугина, 36.
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В Кургане объявили эвакуацию жителей домов, находящихся рядом с дамбой у Кировского моста. Об этом сообщает администрация города. «Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — говорится в сообщении. Горожан призывают забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, а также домашних животных. Автобусы для эвакуации стоят в районе пересечения улиц Кирова — Климова, Климова — Красина, Климова — Томина. Пункт временного размещения расположен в гимназии № 31 по улице Пичугина, 36.