В центре Кургана эвакуируют людей из-за угрозы затопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Кургана. Курган , дамба, строительство, набережная, мешки с песком
Власти Кургана объявили эвакуацию жителей рядом с дамбой у Кировского моста Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане объявили эвакуацию жителей домов, находящихся рядом с дамбой у Кировского моста. Об этом сообщает администрация города.

«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — говорится в сообщении. Горожан призывают забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, а также домашних животных.

Автобусы для эвакуации стоят в районе пересечения улиц Кирова — Климова, Климова — Красина, Климова — Томина. Пункт временного размещения расположен в гимназии № 31 по улице Пичугина, 36.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане объявили эвакуацию жителей домов, находящихся рядом с дамбой у Кировского моста. Об этом сообщает администрация города. «Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покидайте опасную зону», — говорится в сообщении. Горожан призывают забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, а также домашних животных. Автобусы для эвакуации стоят в районе пересечения улиц Кирова — Климова, Климова — Красина, Климова — Томина. Пункт временного размещения расположен в гимназии № 31 по улице Пичугина, 36.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...