19 апреля 2024

В Нижнем Тагиле иномарка сбила школьницу на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., велоспорт, велосипед, стокгольм, швеция, вело
ГИБДД призывает велосипедистов быть внимательнее Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Карла Маркса в сторону ул. Вазовская вблизи дома допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку, которая двигалась по правой полосе проезжей части в неположенном месте. Она совершала поворот налево с нарушением правил ПДД», — сказано в релизе. Водителем оказался 47-летний мужчина.

По данным инспекторов, в момент аварии ребенок находился на прогулке с разрешения родителей и не использовал средства пассивной защиты. Водитель Renault с 11-летним стажем вождения, рассказал, что не ожидал резкого маневра от ребенка. Девочка была доставлена в «Центральную детскую больницу» с травмами головы и ушибами, а позже отпущена домой.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Карла Маркса в сторону ул. Вазовская вблизи дома допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку, которая двигалась по правой полосе проезжей части в неположенном месте. Она совершала поворот налево с нарушением правил ПДД», — сказано в релизе. Водителем оказался 47-летний мужчина. По данным инспекторов, в момент аварии ребенок находился на прогулке с разрешения родителей и не использовал средства пассивной защиты. Водитель Renault с 11-летним стажем вождения, рассказал, что не ожидал резкого маневра от ребенка. Девочка была доставлена в «Центральную детскую больницу» с травмами головы и ушибами, а позже отпущена домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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