В Нижнем Тагиле иномарка сбила школьницу на велосипеде

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автомобиля Renault сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Renault, двигаясь по ул. Карла Маркса в сторону ул. Вазовская вблизи дома допустил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку, которая двигалась по правой полосе проезжей части в неположенном месте. Она совершала поворот налево с нарушением правил ПДД», — сказано в релизе. Водителем оказался 47-летний мужчина.
По данным инспекторов, в момент аварии ребенок находился на прогулке с разрешения родителей и не использовал средства пассивной защиты. Водитель Renault с 11-летним стажем вождения, рассказал, что не ожидал резкого маневра от ребенка. Девочка была доставлена в «Центральную детскую больницу» с травмами головы и ушибами, а позже отпущена домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!