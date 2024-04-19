Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора ЯНАО

20 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов попросил ямальцев не вестись на уловки мошенников Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В мессенджере Telegram мошенники создали фейковую страницу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом на своей официальной странице в соцсети предупредил сам глава округа и попросил всех ямальцев быть бдительными. «Друзья! Сегодня уже несколько человек получили сообщения в Telegram с этого номера якобы от моего имени. Это мошенники. Будьте осторожны, не реагируйте на их уловки», — сообщил Артюхов на свой странице в telegram-канале. Глава Ямала добавил, что его номер телефона не менялся, а доступен для связи на официальных страницах в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. Ранее полиция города Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают установить «антивирусное» приложение. После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мессенджере Telegram мошенники создали фейковую страницу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом на своей официальной странице в соцсети предупредил сам глава округа и попросил всех ямальцев быть бдительными. «Друзья! Сегодня уже несколько человек получили сообщения в Telegram с этого номера якобы от моего имени. Это мошенники. Будьте осторожны, не реагируйте на их уловки», — сообщил Артюхов на свой странице в telegram-канале. Глава Ямала добавил, что его номер телефона не менялся, а доступен для связи на официальных страницах в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. Ранее полиция города Салехарда (ЯНАО) предупредила жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают установить «антивирусное» приложение. После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета.