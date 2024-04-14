Полиция Салехарда предупреждает ямальцев о новой мошеннической схеме

ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы.
«Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета.
В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты.
Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей.
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ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы. «Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета. В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей.