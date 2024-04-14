Полиция Салехарда предупреждает ямальцев о новой мошеннической схеме

15 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Цель киберпреступников — получить полный доступ к устройству жертвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы. «Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета. В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы. «Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета. В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей.