14 апреля 2024
13 апреля 2024

Полиция Салехарда предупреждает ямальцев о новой мошеннической схеме

© Служба новостей «URA.RU»
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Цель киберпреступников — получить полный доступ к устройству жертвы Фото:

ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы.

«Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета.

В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты.

Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей.

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ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предугадают установить «антивирусное» приложение. Так престпуники получают полный доступ к устройству жертвы. «Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус», — сообщает источник в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». После этого мошенники получают доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и банковские счета. В ОМДВ напоминают также, что сотрудники полиции не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма с просьбой установить какое-либо приложение на гаджеты. Ранее сообщалось, что жительница Тарко-Сале (ЯНАО) стала жертвой мошенников. Они выдавали себя за силовиков и сотрудников банка. Жертва потеряла несколько миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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