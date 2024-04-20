Уровень Тобола в Кургане впервые повысился за 18 часов

Тобол вырос на два сантиметра, отмечается на интерактивной карте
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень Тобола в районе Кургана повысился до 1015 сантиметров. Прирост за 18 часов составил два сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 14:00: 1015 сантиметров», — указано на карте. Прирост за 18 часов составил два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не изменились — 367 сантиметров.
Вода в Тоболе не увеличивалась с вечера 19 апреля. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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