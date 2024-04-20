Уровень Тобола в Кургане впервые повысился за 18 часов

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Тобол вырос на два сантиметра, отмечается на интерактивной карте Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в районе Кургана повысился до 1015 сантиметров. Прирост за 18 часов составил два сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 14:00: 1015 сантиметров», — указано на карте. Прирост за 18 часов составил два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не изменились — 367 сантиметров.

Вода в Тоболе не увеличивалась с вечера 19 апреля. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень Тобола в районе Кургана повысился до 1015 сантиметров. Прирост за 18 часов составил два сантиметра, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 14:00: 1015 сантиметров», — указано на карте. Прирост за 18 часов составил два сантиметра. В Барабе Кетовского округа данные не изменились — 367 сантиметров. Вода в Тоболе не увеличивалась с вечера 19 апреля. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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