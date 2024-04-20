На курганской улице, где подтопило дом, эвакуируют жителей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы собрались около Кировского моста для эвакуации местных жителей
Автобусы собрались около Кировского моста для эвакуации местных жителей Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Около Кировского моста в Кургане объявили эвакуацию. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Рядом с Кировским мостом объявлена эвакуация. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Рабочие на КАМАЗах откачивают воду из колодцев. Вода бежит, однако непонятно, откуда. Сейчас известно, что вода точно бежит не с дамбы», — делится с места событий корреспондент.

Отмечается, что местные жители пока не планируют эвакуироваться. При этом, у многих собраны необходимые вещи на случай, если паводок настигнет город. Жители также выдвигают свои версии бегущей воды. Рассказывают, что вода бежит не из-за паводка, а, вероятно, с колодца. В «Водном Союзе» URA.RU пояснили, что вода пришла с реки Тобол, но бежит она не с дамбы.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию. В ней журналисты сообщают, что в Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась до Белозерского округа.

КАМАЗы выкачивают воду из колодцев
КАМАЗы выкачивают воду из колодцев
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Около Кировского моста в Кургане объявили эвакуацию. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. «Рядом с Кировским мостом объявлена эвакуация. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Рабочие на КАМАЗах откачивают воду из колодцев. Вода бежит, однако непонятно, откуда. Сейчас известно, что вода точно бежит не с дамбы», — делится с места событий корреспондент. Отмечается, что местные жители пока не планируют эвакуироваться. При этом, у многих собраны необходимые вещи на случай, если паводок настигнет город. Жители также выдвигают свои версии бегущей воды. Рассказывают, что вода бежит не из-за паводка, а, вероятно, с колодца. В «Водном Союзе» URA.RU пояснили, что вода пришла с реки Тобол, но бежит она не с дамбы. Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию. В ней журналисты сообщают, что в Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась до Белозерского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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