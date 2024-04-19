19 апреля 2024

В полиции раскрыли причины ночного убийства возле кафе в Екатеринбурге

Екатеринбуржец зарезал прохожего ночью возле кафе из-за личной неприязни
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жалоба, полиция, сотрудник полиции, мвд россии
Полиция запросила записи с камер видеонаблюдения Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida на Сухоложской, 9, произошла массовая драка, в которой погиб один человек. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений, об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложской поступило в дежурную часть ОП №12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25. Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца», — сообщил Горелых.

Он также отметил, что, по предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Личность убитого установили, им является местный житель 1991 года рождения, гражданин РФ. Сейчас оперуполномоченные опрашивают жителей района и работников кафе с целью установления подозреваемого и участников всех криминальных событий.

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В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida на Сухоложской, 9, произошла массовая драка, в которой погиб один человек. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений, об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложской поступило в дежурную часть ОП №12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25. Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца», — сообщил Горелых. Он также отметил, что, по предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Личность убитого установили, им является местный житель 1991 года рождения, гражданин РФ. Сейчас оперуполномоченные опрашивают жителей района и работников кафе с целью установления подозреваемого и участников всех криминальных событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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