В полиции раскрыли причины ночного убийства возле кафе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida на Сухоложской, 9, произошла массовая драка, в которой погиб один человек. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений, об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложской поступило в дежурную часть ОП №12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25. Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца», — сообщил Горелых.
Он также отметил, что, по предварительным данным, инцидент произошел на бытовой почве, из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Личность убитого установили, им является местный житель 1991 года рождения, гражданин РФ. Сейчас оперуполномоченные опрашивают жителей района и работников кафе с целью установления подозреваемого и участников всех криминальных событий.
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