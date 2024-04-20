Путин утвердил перечень поручений после заседания Форума будущих технологий

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил расширить меры поддержки для разработки инновационных медицинских изделий Фото:

Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными утвердил перечень поручений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Утвержден перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля 2024 года», — говорится на официальном сайте президента. В перечень попало расширение мер поддержки для разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностики.

Также правительству предстоит довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций и повысить доступность занятий спортом для населения России. Кроме того, кабмину и госкорпорации «Ростех» поручено создать материалы нового поколения для использования во многих секторах экономики. Регионам, в свою очередь, приказано в приоритетном порядке тратить средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам, сказано в документе.

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Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными утвердил перечень поручений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Утвержден перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля 2024 года», — говорится на официальном сайте президента. В перечень попало расширение мер поддержки для разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностики. Также правительству предстоит довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций и повысить доступность занятий спортом для населения России. Кроме того, кабмину и госкорпорации «Ростех» поручено создать материалы нового поколения для использования во многих секторах экономики. Регионам, в свою очередь, приказано в приоритетном порядке тратить средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам, сказано в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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