Путин утвердил перечень поручений после заседания Форума будущих технологий

20 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил расширить меры поддержки для разработки инновационных медицинских изделий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными утвердил перечень поручений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Утвержден перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля 2024 года», — говорится на официальном сайте президента. В перечень попало расширение мер поддержки для разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностики. Также правительству предстоит довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций и повысить доступность занятий спортом для населения России. Кроме того, кабмину и госкорпорации «Ростех» поручено создать материалы нового поколения для использования во многих секторах экономики. Регионам, в свою очередь, приказано в приоритетном порядке тратить средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам, сказано в документе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными утвердил перечень поручений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Утвержден перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 14 февраля 2024 года», — говорится на официальном сайте президента. В перечень попало расширение мер поддержки для разработки инновационных медицинских изделий и технологий, а также создание сервисов с искусственным интеллектом для диагностики. Также правительству предстоит довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций и повысить доступность занятий спортом для населения России. Кроме того, кабмину и госкорпорации «Ростех» поручено создать материалы нового поколения для использования во многих секторах экономики. Регионам, в свою очередь, приказано в приоритетном порядке тратить средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам, сказано в документе.