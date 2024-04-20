При обстреле Белгородской области погибла беременная женщина

Вячеслав Гладков сообщил о гибели беременной женщины
При обстреле ВСУ Белгородской области погибла беременная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице… К большому горю, женщина и еще нерожденный малыш от полученных ран погибли», —
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