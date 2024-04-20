При обстреле Белгородской области погибла беременная женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о гибели беременной женщины Фото:

При обстреле ВСУ Белгородской области погибла беременная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице… К большому горю, женщина и еще нерожденный малыш от полученных ран погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования ее родным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При обстреле ВСУ Белгородской области погибла беременная женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице… К большому горю, женщина и еще нерожденный малыш от полученных ран погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования ее родным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...