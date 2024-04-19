Пермские пожарные спасли трех котят из электрощитка

Специалисты нашли в электрощитке трех котят
В Перми пожарные спасли трех котят из электрощитка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Запах гари от электрощитка почувствовали жители многоэтажки.
«В Перми жители многоэтажки почувствовали запах гари от электрощитка. Внутри него пожарные нашли трех котят. К сожалению, кошка погибла от удара током», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Двух котят забрали местные жители, а самого маленького никто не взял. На данный момент котенок подрастает в шестой пожарно-спасательной части Перми.
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