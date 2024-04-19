19 апреля 2024

Пермские пожарные спасли трех котят из электрощитка

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Специалисты нашли в электрощитке трех котят Фото:

В Перми пожарные спасли трех котят из электрощитка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Запах гари от электрощитка почувствовали жители многоэтажки.

«В Перми жители многоэтажки почувствовали запах гари от электрощитка. Внутри него пожарные нашли трех котят. К сожалению, кошка погибла от удара током», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Двух котят забрали местные жители, а самого маленького никто не взял. На данный момент котенок подрастает в шестой пожарно-спасательной части Перми.

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В Перми пожарные спасли трех котят из электрощитка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Запах гари от электрощитка почувствовали жители многоэтажки. «В Перми жители многоэтажки почувствовали запах гари от электрощитка. Внутри него пожарные нашли трех котят. К сожалению, кошка погибла от удара током», — сообщили в telegram-канале ведомства. Двух котят забрали местные жители, а самого маленького никто не взял. На данный момент котенок подрастает в шестой пожарно-спасательной части Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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