Пашинян: российские пограничники покинут границу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предстоящем выводе российских пограничных постов из Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув изменение ситуации в регионе.
«Да», — ответил Пашинян на вопрос о том, означает ли изменение обстановки уход российских пограничников, передает РИА Новости. По его словам, нет необходимости в большом обсуждении данного вопроса с российской стороной, так как текущие условия значительно отличаются от тех, при которых российские посты были размещены.
«Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки. И это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — заявил он. Премьер-министр Армении подчеркнул, что наличие границы является признаком мира, и выразил уверенность в том, что армянские и азербайджанские пограничники смогут самостоятельно обеспечивать охрану границы.
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