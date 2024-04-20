Пашинян: российские пограничники покинут границу с Азербайджаном

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян объяснил вывод российских пограничников Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предстоящем выводе российских пограничных постов из Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув изменение ситуации в регионе.

«Да», — ответил Пашинян на вопрос о том, означает ли изменение обстановки уход российских пограничников, передает РИА Новости. По его словам, нет необходимости в большом обсуждении данного вопроса с российской стороной, так как текущие условия значительно отличаются от тех, при которых российские посты были размещены.

«Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки. И это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — заявил он. Премьер-министр Армении подчеркнул, что наличие границы является признаком мира, и выразил уверенность в том, что армянские и азербайджанские пограничники смогут самостоятельно обеспечивать охрану границы.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предстоящем выводе российских пограничных постов из Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув изменение ситуации в регионе. «Да», — ответил Пашинян на вопрос о том, означает ли изменение обстановки уход российских пограничников, передает РИА Новости. По его словам, нет необходимости в большом обсуждении данного вопроса с российской стороной, так как текущие условия значительно отличаются от тех, при которых российские посты были размещены. «Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки. И это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — заявил он. Премьер-министр Армении подчеркнул, что наличие границы является признаком мира, и выразил уверенность в том, что армянские и азербайджанские пограничники смогут самостоятельно обеспечивать охрану границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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