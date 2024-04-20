Пашинян: российские пограничники покинут границу с Азербайджаном

20 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Пашинян объяснил вывод российских пограничников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предстоящем выводе российских пограничных постов из Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув изменение ситуации в регионе. «Да», — ответил Пашинян на вопрос о том, означает ли изменение обстановки уход российских пограничников, передает РИА Новости. По его словам, нет необходимости в большом обсуждении данного вопроса с российской стороной, так как текущие условия значительно отличаются от тех, при которых российские посты были размещены. «Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки. И это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — заявил он. Премьер-министр Армении подчеркнул, что наличие границы является признаком мира, и выразил уверенность в том, что армянские и азербайджанские пограничники смогут самостоятельно обеспечивать охрану границы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предстоящем выводе российских пограничных постов из Тавушской области, граничащей с Азербайджаном. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув изменение ситуации в регионе. «Да», — ответил Пашинян на вопрос о том, означает ли изменение обстановки уход российских пограничников, передает РИА Новости. По его словам, нет необходимости в большом обсуждении данного вопроса с российской стороной, так как текущие условия значительно отличаются от тех, при которых российские посты были размещены. «Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки. И это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — заявил он. Премьер-министр Армении подчеркнул, что наличие границы является признаком мира, и выразил уверенность в том, что армянские и азербайджанские пограничники смогут самостоятельно обеспечивать охрану границы.