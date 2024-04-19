Происшествия Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки 20 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 + Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть тюменца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени из дома №5 в Ткацком проезде утром 20 апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал человек. В областном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавший скончался. «Вызов на Ткацкий проезд, 5 поступил 20 апреля в 7:20 утра. Бригада скорой помощи прибыла в 7:26. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Информация о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы сообщили, что человек выпал из окна на седьмом этаже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой дать комментарий о случившемся. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени из дома №5 в Ткацком проезде утром 20 апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал человек. В областном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавший скончался. «Вызов на Ткацкий проезд, 5 поступил 20 апреля в 7:20 утра. Бригада скорой помощи прибыла в 7:26. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Информация о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы сообщили, что человек выпал из окна на седьмом этаже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой дать комментарий о случившемся. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям