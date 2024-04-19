19 апреля 2024

Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, многоэтажка, набережная, жилье, здание, панелька
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть тюменца Фото:

В Тюмени из дома №5 в Ткацком проезде утром 20 апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал человек. В областном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавший скончался.

«Вызов на Ткацкий проезд, 5 поступил 20 апреля в 7:20 утра. Бригада скорой помощи прибыла в 7:26. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Информация о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы сообщили, что человек выпал из окна на седьмом этаже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой дать комментарий о случившемся. Ответ ожидается.

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В Тюмени из дома №5 в Ткацком проезде утром 20 апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал человек. В областном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавший скончался. «Вызов на Ткацкий проезд, 5 поступил 20 апреля в 7:20 утра. Бригада скорой помощи прибыла в 7:26. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Информация о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы сообщили, что человек выпал из окна на седьмом этаже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой дать комментарий о случившемся. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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