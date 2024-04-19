Когда в Ишим придет пик паводка: прогноз властей

Пик паводка в Ишиме ожидается 20—21 апреля

20 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Планируется, что через сутки вода в Ишиме перестанет прибывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, так как через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Вся вода, что пришла сверху [по течению], все равно пойдет дальше Ишима и Ишимского района, в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и уже в районе города не будет уровень воды расти», — рассказал Михнович. Таким образом, пик паводка ожидается сегодня (20 апреля) или завтра (21 апреля). Ранее URA.RU писало, что тот факт, что «большая вода» ушла в Ишим, смог спасти Казанский район от максимального затопления. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, так как через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Вся вода, что пришла сверху [по течению], все равно пойдет дальше Ишима и Ишимского района, в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и уже в районе города не будет уровень воды расти», — рассказал Михнович. Таким образом, пик паводка ожидается сегодня (20 апреля) или завтра (21 апреля). Ранее URA.RU писало, что тот факт, что «большая вода» ушла в Ишим, смог спасти Казанский район от максимального затопления. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.