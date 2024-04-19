19 апреля 2024

Когда в Ишим придет пик паводка: прогноз властей

Пик паводка в Ишиме ожидается 20—21 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Планируется, что через сутки вода в Ишиме перестанет прибывать Фото:
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Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, так как через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

«Вся вода, что пришла сверху [по течению], все равно пойдет дальше Ишима и Ишимского района, в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и уже в районе города не будет уровень воды расти», — рассказал Михнович.

Таким образом, пик паводка ожидается сегодня (20 апреля) или завтра (21 апреля). Ранее URA.RU писало, что тот факт, что «большая вода» ушла в Ишим, смог спасти Казанский район от максимального затопления.

По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.

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Пик паводка в Ишиме Тюменской области ожидается 20—21 апреля, так как через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Вся вода, что пришла сверху [по течению], все равно пойдет дальше Ишима и Ишимского района, в Абатский и Викуловский районы. Гребень паводка сейчас в районе Ишима, буквально еще сутки — и уже в районе города не будет уровень воды расти», — рассказал Михнович. Таким образом, пик паводка ожидается сегодня (20 апреля) или завтра (21 апреля). Ранее URA.RU писало, что тот факт, что «большая вода» ушла в Ишим, смог спасти Казанский район от максимального затопления. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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