Латышского рэпера Платину постановили выдворить из России

20 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Платина въехал в Россию по туристической визе и стал проводить концерты Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпера Платину (настоящее имя Роберт Паулдис) постановили выдворить из России. Такое решение вынес Кировский районный суд Томска. «28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение суда. Также музыкант был оштрафован на четыре тысячи рублей. По какой статье, не сказано. Ранее рэпера задержали на концерте в Томске. В полиции сообщили, что Платина нарушил правила въезда на территорию страны, а также занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще рэпер отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Сам музыкант въехал в страну по туристической визе. Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпера Платину (настоящее имя Роберт Паулдис) постановили выдворить из России. Такое решение вынес Кировский районный суд Томска. «28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение суда. Также музыкант был оштрафован на четыре тысячи рублей. По какой статье, не сказано. Ранее рэпера задержали на концерте в Томске. В полиции сообщили, что Платина нарушил правила въезда на территорию страны, а также занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще рэпер отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Сам музыкант въехал в страну по туристической визе. Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ, пишет «Царьград».