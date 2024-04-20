Латышского рэпера Платину постановили выдворить из России

Рэпера Платину (настоящее имя Роберт Паулдис) постановили выдворить из России. Такое решение вынес Кировский районный суд Томска.
«28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение суда. Также музыкант был оштрафован на четыре тысячи рублей. По какой статье, не сказано.
Ранее рэпера задержали на концерте в Томске. В полиции сообщили, что Платина нарушил правила въезда на территорию страны, а также занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще рэпер отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Сам музыкант въехал в страну по туристической визе.
Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ, пишет «Царьград».
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