Латышского рэпера Платину постановили выдворить из России

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Платина въехал в Россию по туристической визе и стал проводить концерты Фото:

Рэпера Платину (настоящее имя Роберт Паулдис) постановили выдворить из России. Такое решение вынес Кировский районный суд Томска.

«28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение суда. Также музыкант был оштрафован на четыре тысячи рублей. По какой статье, не сказано.

Ранее рэпера задержали на концерте в Томске. В полиции сообщили, что Платина нарушил правила въезда на территорию страны, а также занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще рэпер отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Сам музыкант въехал в страну по туристической визе.

Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ, пишет «Царьград».

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Рэпера Платину (настоящее имя Роберт Паулдис) постановили выдворить из России. Такое решение вынес Кировский районный суд Томска. «28-летнего Роберта Паулдиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в спецприемнике», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение суда. Также музыкант был оштрафован на четыре тысячи рублей. По какой статье, не сказано. Ранее рэпера задержали на концерте в Томске. В полиции сообщили, что Платина нарушил правила въезда на территорию страны, а также занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще рэпер отказался от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Сам музыкант въехал в страну по туристической визе. Ближайшие концерты артиста отменены. Музыканта подозревают в пропаганде запрещенных веществ, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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