Магнитогорский «Металлург» победил во втором матче серии финала Кубка Гагарина

20 апреля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Счет в финальной серии Кубка Гагарина 2:0 в пользу клуба из Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Металлург» из Челябинской области второй раз одержал победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. «Очень нервная, очень эмоциональная, но, самое главное, победная игра!» — сообщается в telergam-канале ХК «Металлург». Игра, которая проходила в Магнитогорске, закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Денис Зернов. Счет в серии игр стал 2:0 в пользу южноуральского клуба. Первая игра финала Кубка Гагарина, которая прошла 18 апреля в Магнитогорске, также завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Далее игры пройдут в Ярославле, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Металлург» из Челябинской области второй раз одержал победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. «Очень нервная, очень эмоциональная, но, самое главное, победная игра!» — сообщается в telergam-канале ХК «Металлург». Игра, которая проходила в Магнитогорске, закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Денис Зернов. Счет в серии игр стал 2:0 в пользу южноуральского клуба. Первая игра финала Кубка Гагарина, которая прошла 18 апреля в Магнитогорске, также завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Далее игры пройдут в Ярославле, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд.