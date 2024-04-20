Магнитогорский «Металлург» победил во втором матче серии финала Кубка Гагарина

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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (пятая игра). Магнитогорск, плей-офф, хк металлург, хоккей, голдобин николай
Счет в финальной серии Кубка Гагарина 2:0 в пользу клуба из Магнитогорска Фото:

Хоккейный клуб «Металлург» из Челябинской области второй раз одержал победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«Очень нервная, очень эмоциональная, но, самое главное, победная игра!» — сообщается в telergam-канале ХК «Металлург». Игра, которая проходила в Магнитогорске, закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Денис Зернов. Счет в серии игр стал 2:0 в пользу южноуральского клуба.

Первая игра финала Кубка Гагарина, которая прошла 18 апреля в Магнитогорске, также завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Далее игры пройдут в Ярославле, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд.

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Хоккейный клуб «Металлург» из Челябинской области второй раз одержал победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. «Очень нервная, очень эмоциональная, но, самое главное, победная игра!» — сообщается в telergam-канале ХК «Металлург». Игра, которая проходила в Магнитогорске, закончилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Денис Зернов. Счет в серии игр стал 2:0 в пользу южноуральского клуба. Первая игра финала Кубка Гагарина, которая прошла 18 апреля в Магнитогорске, также завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Далее игры пройдут в Ярославле, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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