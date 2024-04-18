«Металлург» начал финальную серию Кубка Гагарина с победы на домашнем льду

18 апреля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Нападающий «Металлурга» забил решающий гол за две минуты до конца игры Фото: Илья Московец © URA.RU Первая игра финала Кубка Гагарина завершилась в Магнитогорске (Челябинская область). Местный хоккейный клуб «Металлург» со счетом 2:1 выиграл ярославский «Локомотив». «Стартовая игра финальной серии кубка завершилась победой „Металлурга“ со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу магнитогорской команды», — сообщает корреспондент URA.RU. Финал Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» стартовал в Магнитогорске 18 апреля. До третьего периода команды не забили ни одну шайбу. В начале финального тайма счет стал 1:1, но за две минуты до конца игры «Металлург» забил победный гол. Вторая игра состоится в Магнитогорске 20 апреля. Затем серия переедет в Ярославль, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первая игра финала Кубка Гагарина завершилась в Магнитогорске (Челябинская область). Местный хоккейный клуб «Металлург» со счетом 2:1 выиграл ярославский «Локомотив». «Стартовая игра финальной серии кубка завершилась победой „Металлурга“ со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу магнитогорской команды», — сообщает корреспондент URA.RU. Финал Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» стартовал в Магнитогорске 18 апреля. До третьего периода команды не забили ни одну шайбу. В начале финального тайма счет стал 1:1, но за две минуты до конца игры «Металлург» забил победный гол. Вторая игра состоится в Магнитогорске 20 апреля. Затем серия переедет в Ярославль, где команды сыграют 22 и 24 апреля. Всего серия продлится до четырех побед одной из команд. В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду.