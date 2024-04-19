19 апреля 2024

В СНТ Ишимского района дома сносит течением и разрывает пополам. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Снт Смородинка. Ишим
Три СНТ затопило, там стоит вода глубиной в три метра Фото:
новость из сюжета
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В трех СНТ поселка Плодопитомник вода залила дома по крыши. Здания сносит течением, а одно из них и вовсе разорвало пополам. О том, что натворила стихия в Ишимском районе, — в фоторепортаже URA.RU.

Снт Смородинка. Ишим
По данным журналистов URA.RU с места событий, пришедшая волна была очень сильной. Некоторые дома посрывало со своих мест, другие перевернуло, один переломило пополам
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Урон получили дома в трех СНТ — «Смородинка», «Приишимское» и «Надежда»
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Из дворов порой вымывает неожиданные вещи
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Хозпостройки уничтожены, гаражи почти полностью ушли под воду
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Теплицы вода тоже не пожалела
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Паводок принес не только воду, но и грязь с корягами
Фото:
Снт Смородинка. Ишим
Владельцы этих домов точно могут рассчитывать на первые выплаты в 50 000 рублей
Фото:

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В трех СНТ поселка Плодопитомник вода залила дома по крыши. Здания сносит течением, а одно из них и вовсе разорвало пополам. О том, что натворила стихия в Ишимском районе, — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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