Три СНТ затопило, там стоит вода глубиной в три метра
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В трех СНТ поселка Плодопитомник вода залила дома по крыши. Здания сносит течением, а одно из них и вовсе разорвало пополам. О том, что натворила стихия в Ишимском районе, — в фоторепортаже URA.RU.
По данным журналистов URA.RU с места событий, пришедшая волна была очень сильной. Некоторые дома посрывало со своих мест, другие перевернуло, один переломило пополам
Урон получили дома в трех СНТ — «Смородинка», «Приишимское» и «Надежда»
Из дворов порой вымывает неожиданные вещи
Хозпостройки уничтожены, гаражи почти полностью ушли под воду
Теплицы вода тоже не пожалела
Паводок принес не только воду, но и грязь с корягами
Владельцы этих домов точно могут рассчитывать на первые выплаты в 50 000 рублей
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