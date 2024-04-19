В СНТ Ишимского района дома сносит течением и разрывает пополам. Фоторепортаж

20 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Три СНТ затопило, там стоит вода глубиной в три метра Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В трех СНТ поселка Плодопитомник вода залила дома по крыши. Здания сносит течением, а одно из них и вовсе разорвало пополам. О том, что натворила стихия в Ишимском районе, — в фоторепортаже URA.RU. По данным журналистов URA.RU с места событий, пришедшая волна была очень сильной. Некоторые дома посрывало со своих мест, другие перевернуло, один переломило пополам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Урон получили дома в трех СНТ — «Смородинка», «Приишимское» и «Надежда» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из дворов порой вымывает неожиданные вещи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Хозпостройки уничтожены, гаражи почти полностью ушли под воду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теплицы вода тоже не пожалела Фото: Денис Моргунов © URA.RU Паводок принес не только воду, но и грязь с корягами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владельцы этих домов точно могут рассчитывать на первые выплаты в 50 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трех СНТ поселка Плодопитомник вода залила дома по крыши. Здания сносит течением, а одно из них и вовсе разорвало пополам. О том, что натворила стихия в Ишимском районе, — в фоторепортаже URA.RU.