19 апреля 2024

Власти ЯНАО призвали жителей не выезжать на зимники и трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, автозимник, указатель
В округе ожидается усиление ветра Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. В окружном дептрансе сообщили, что поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра.

«С сегодняшнего вечера и с сохранением на завтра на территории Ямала ожидается усиление ветра. Призываем жителей округа не выезжать на закрытые зимники, а также по возможности отложить поездки по загородным трассам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Если поездку отложить нет возможности, ямальцев просят быть предельно осторожными. При выезде на дорогу необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

На трассе между Салехардом и Надымом днем 20 апреля было сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. После проезда машин дорога снова была закрыта. Решение об открытии трассы будет принято позднее.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. В окружном дептрансе сообщили, что поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра. «С сегодняшнего вечера и с сохранением на завтра на территории Ямала ожидается усиление ветра. Призываем жителей округа не выезжать на закрытые зимники, а также по возможности отложить поездки по загородным трассам», — сообщается в telegram-канале ведомства. Если поездку отложить нет возможности, ямальцев просят быть предельно осторожными. При выезде на дорогу необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. На трассе между Салехардом и Надымом днем 20 апреля было сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. После проезда машин дорога снова была закрыта. Решение об открытии трассы будет принято позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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