На заснеженной трассе в ЯНАО пропустят две колонны авто и снова перекроют дорогу

На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют.
«Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно.
Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля.
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На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют. «Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства. Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно. Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля.