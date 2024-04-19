19 апреля 2024

На заснеженной трассе в ЯНАО пропустят две колонны авто и снова перекроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Решение о возобновление по трассе будет принято 20 апреля после 18:00, отмечает дептранс округа Фото:

На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют.

«Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно.

Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля.

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На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют. «Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства. Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно. Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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