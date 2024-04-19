На заснеженной трассе в ЯНАО пропустят две колонны авто и снова перекроют дорогу

20 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Решение о возобновление по трассе будет принято 20 апреля после 18:00, отмечает дептранс округа Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют. «Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства. Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно. Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют. «Из Салехарда в Надым сформирована колонна из нескольких десятков автомобилей. Также со стороны Надыма сформирована колонна в сторону Салехарда из 14 автомобилей. Колонны запустят и закроют дорогу до вечера», — сообщается в telegram-канале ведомства. Решение о возобновлении движения по трассе будет принято 20 апреля после 18:00. Информация будет сообщена дополнительно. Участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары также оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей, пассажиры были эвакуированы. Дорожники расчищают проезд. Возобновить движение планируется с 22 апреля.