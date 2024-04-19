19 апреля 2024

Задержанную ФСБ экс-главу свердловского «Движения первых» отпустили

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Ермаченко подозревали в хищении денег на воспитание юных патриотов Фото:

Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко, которую ФСБ задержала днем 17 апреля, уже на свободе. Ее статус в деле поменялся, рассказал URA.RU информированный источник.

«Сейчас Ермаченко свидетель», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются тем, что силовики не обращались ни в один из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все) для избрания Ермаченко меры пресечения.

Ермаченко задерживали по уголовному делу о хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го.

Есть ли у силовиков новый подозреваемый, неизвестно. Официально ситуацию они не комментируют. Родственники Ермаченко не отвечают на вопросы корреспондента, а ее сотовый выключен.

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Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко, которую ФСБ задержала днем 17 апреля, уже на свободе. Ее статус в деле поменялся, рассказал URA.RU информированный источник. «Сейчас Ермаченко свидетель», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются тем, что силовики не обращались ни в один из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все) для избрания Ермаченко меры пресечения. Ермаченко задерживали по уголовному делу о хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Есть ли у силовиков новый подозреваемый, неизвестно. Официально ситуацию они не комментируют. Родственники Ермаченко не отвечают на вопросы корреспондента, а ее сотовый выключен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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