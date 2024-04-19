Общество Задержанную ФСБ экс-главу свердловского «Движения первых» отпустили 20 апреля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 + Ермаченко подозревали в хищении денег на воспитание юных патриотов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко, которую ФСБ задержала днем 17 апреля, уже на свободе. Ее статус в деле поменялся, рассказал URA.RU информированный источник. «Сейчас Ермаченко свидетель», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются тем, что силовики не обращались ни в один из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все) для избрания Ермаченко меры пресечения. Ермаченко задерживали по уголовному делу о хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Есть ли у силовиков новый подозреваемый, неизвестно. Официально ситуацию они не комментируют. Родственники Ермаченко не отвечают на вопросы корреспондента, а ее сотовый выключен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-глава свердловского отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко, которую ФСБ задержала днем 17 апреля, уже на свободе. Ее статус в деле поменялся, рассказал URA.RU информированный источник. «Сейчас Ермаченко свидетель», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются тем, что силовики не обращались ни в один из судов Екатеринбурга (корреспондент обзвонил все) для избрания Ермаченко меры пресечения. Ермаченко задерживали по уголовному делу о хищении 4,271 миллиона рублей, выделенных на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». В материалах также фигурировал Российский детский фонд. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Есть ли у силовиков новый подозреваемый, неизвестно. Официально ситуацию они не комментируют. Родственники Ермаченко не отвечают на вопросы корреспондента, а ее сотовый выключен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям