Курганцы с риском для жизни проверяют на лодках затопленные дачи. Видео

20 апреля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Несмотря на опасность, курганцы самостоятельно плавают на лодках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане жители на собственных лодках добираются до дач, чтобы посмотреть состояние затопленных домов. Такая затея, по мнению спасателей, является опасной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Течение довольно опасное, потому что оно идет воронкой. Ко всему прочему, под водой может быть арматура, которая дырявит лодки. Это опасно, но у нас нет полномочий, чтобы препятствовать действиям курганцев», — делятся с URA.RU Сергей и Тимур, спасатели из ЯНАО. Журналисту также рассказали, что случаи, когда лодка натыкалась на арматуру, уже происходили. Тогда приходилось спасать курганцев. Спасатели говорят, что предостережения не помогают уберечь курганцев от небезопасной затеи. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе постепенно идет на спад. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные и актуальные новости собраны в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане жители на собственных лодках добираются до дач, чтобы посмотреть состояние затопленных домов. Такая затея, по мнению спасателей, является опасной. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Течение довольно опасное, потому что оно идет воронкой. Ко всему прочему, под водой может быть арматура, которая дырявит лодки. Это опасно, но у нас нет полномочий, чтобы препятствовать действиям курганцев», — делятся с URA.RU Сергей и Тимур, спасатели из ЯНАО. Журналисту также рассказали, что случаи, когда лодка натыкалась на арматуру, уже происходили. Тогда приходилось спасать курганцев. Спасатели говорят, что предостережения не помогают уберечь курганцев от небезопасной затеи. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе постепенно идет на спад. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные и актуальные новости собраны в онлайн-трансляции URA.RU.