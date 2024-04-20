Уровень воды в реке Ишим превысил 10 метров

За день вода поднялась на 95 см
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим (Тюменская область) превысил 10 метров. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. За день вода поднялась на 95 см.
«Ишим, река Ишим. Уровень воды над нулем поста на 20:00 20 апреля — 1006 см. Изменения уровня воды за день — +95 см», — указано в сообщении инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Тогда уровень воды был на отметке в 982 сантиметра.
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