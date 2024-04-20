Уровень воды в реке Ишим превысил 10 метров

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
За день вода поднялась на 95 см Фото:
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Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим (Тюменская область) превысил 10 метров. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. За день вода поднялась на 95 см.

«Ишим, река Ишим. Уровень воды над нулем поста на 20:00 20 апреля — 1006 см. Изменения уровня воды за день — +95 см», — указано в сообщении инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Тогда уровень воды был на отметке в 982 сантиметра.

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Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим (Тюменская область) превысил 10 метров. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. За день вода поднялась на 95 см. «Ишим, река Ишим. Уровень воды над нулем поста на 20:00 20 апреля — 1006 см. Изменения уровня воды за день — +95 см», — указано в сообщении инфоцентра. Ранее URA.RU писало, на реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года. Тогда уровень воды был на отметке в 982 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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