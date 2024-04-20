Губернатор Моор больше недели живет в Ишиме и почти не спит из-за паводка

20 апреля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

По данным источников агентства, глава региона почти круглосуточно работает «в полях» Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. По их данным, глава региона почти круглосуточно работает «в полях». «Моор десятый день живет в тонущем Ишиме. Глава региона появляется в местной гостинице, где он остановился, глубокой ночью, спит всего по два-три часа в сутки. Почти круглосуточно он в „полях“: организует эвакуацию, контролирует укрепление дамбы, успокаивает жителей. Местные отмечают, что сразу даже не могут узнать главу региона, он стал похож на обычного рыбака», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что власти заранее подготовили все необходимое к паводку — в подтопляемых районах до начала «большой воды» завезли запас продуктов на несколько дней и доставили пожарные машины. На реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года, ее уровень уже достиг 10 метров, за 20 апреля вода прибыла еще на 95 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. По их данным, глава региона почти круглосуточно работает «в полях». «Моор десятый день живет в тонущем Ишиме. Глава региона появляется в местной гостинице, где он остановился, глубокой ночью, спит всего по два-три часа в сутки. Почти круглосуточно он в „полях“: организует эвакуацию, контролирует укрепление дамбы, успокаивает жителей. Местные отмечают, что сразу даже не могут узнать главу региона, он стал похож на обычного рыбака», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что власти заранее подготовили все необходимое к паводку — в подтопляемых районах до начала «большой воды» завезли запас продуктов на несколько дней и доставили пожарные машины. На реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года, ее уровень уже достиг 10 метров, за 20 апреля вода прибыла еще на 95 см.