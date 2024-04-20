Губернатор Моор больше недели живет в Ишиме и почти не спит из-за паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. По их данным, глава региона почти круглосуточно работает «в полях».
«Моор десятый день живет в тонущем Ишиме. Глава региона появляется в местной гостинице, где он остановился, глубокой ночью, спит всего по два-три часа в сутки. Почти круглосуточно он в „полях“: организует эвакуацию, контролирует укрепление дамбы, успокаивает жителей. Местные отмечают, что сразу даже не могут узнать главу региона, он стал похож на обычного рыбака», — делятся инсайдеры.
Ранее URA.RU писало, что власти заранее подготовили все необходимое к паводку — в подтопляемых районах до начала «большой воды» завезли запас продуктов на несколько дней и доставили пожарные машины. На реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года, ее уровень уже достиг 10 метров, за 20 апреля вода прибыла еще на 95 см.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Об этом URA.RU рассказали собственные источники. По их данным, глава региона почти круглосуточно работает «в полях». «Моор десятый день живет в тонущем Ишиме. Глава региона появляется в местной гостинице, где он остановился, глубокой ночью, спит всего по два-три часа в сутки. Почти круглосуточно он в „полях“: организует эвакуацию, контролирует укрепление дамбы, успокаивает жителей. Местные отмечают, что сразу даже не могут узнать главу региона, он стал похож на обычного рыбака», — делятся инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что власти заранее подготовили все необходимое к паводку — в подтопляемых районах до начала «большой воды» завезли запас продуктов на несколько дней и доставили пожарные машины. На реке Ишим побит рекорд паводка 2017 года, ее уровень уже достиг 10 метров, за 20 апреля вода прибыла еще на 95 см.