В США раскрыли подробности вывода американских войск из Нигера

AP: США и Нигер разработают план вывода американских войск из страны

20 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Вывод войск США из Нигера может ослабить позиции Вашингтона в Сахеле Фото: miliman/pickupimage.com США планируют начать выводить свои войска из Нигера. План по этому будет разработан странами совместно. Подобное решение может ослабить позиции Вашингтона и его союзников в Сахеле, сообщают официальные лица Штатов. «Соединенные Штаты приступят к планированию вывода войск из Нигера», — передает Associated Press информацию от официальных американских лиц. Это решение последовало за заявлениями о поиске нового военного соглашения и обсуждениями между премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном и заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом. Конкретные сроки вывода войск не установлены, однако переговоры о следующих шагах начнутся в ближайшие дни. В то же время военная хунта Нигера выразила желание не допускать присутствия иностранных военных сил на территории страны, что ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество с США в области безопасности. Эксперты агентства подчеркивают, что вывод американских войск из Нигера ударит по возможностям Штатов проводить операции в регионе Сахеля. Бывший специальный посланник США по региону Питер Фам отметил серьезность потери позиций для Вашингтона и его союзников из-за стратегического расположения Нигера. Ранее стало известно, что мятежники, которые захватили власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США. Именно оно позволяло Пентагону находиться на территории страны. О причинах такого решения со стороны властей не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США планируют начать выводить свои войска из Нигера. План по этому будет разработан странами совместно. Подобное решение может ослабить позиции Вашингтона и его союзников в Сахеле, сообщают официальные лица Штатов. «Соединенные Штаты приступят к планированию вывода войск из Нигера», — передает Associated Press информацию от официальных американских лиц. Это решение последовало за заявлениями о поиске нового военного соглашения и обсуждениями между премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном и заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом. Конкретные сроки вывода войск не установлены, однако переговоры о следующих шагах начнутся в ближайшие дни. В то же время военная хунта Нигера выразила желание не допускать присутствия иностранных военных сил на территории страны, что ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество с США в области безопасности. Эксперты агентства подчеркивают, что вывод американских войск из Нигера ударит по возможностям Штатов проводить операции в регионе Сахеля. Бывший специальный посланник США по региону Питер Фам отметил серьезность потери позиций для Вашингтона и его союзников из-за стратегического расположения Нигера. Ранее стало известно, что мятежники, которые захватили власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США. Именно оно позволяло Пентагону находиться на территории страны. О причинах такого решения со стороны властей не сообщалось.