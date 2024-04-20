В Тюменской области из-за паводка экстренно эвакуируют два населенных пункта

20 апреля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

В двух населенных пунктах Тюменской области объявлена экстренная эвакуация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим, сообщили в районном ГУ МЧС России. «Жители населенных пунктов Кошкарагай и Детский дом Ишимского микрорайона! Экстренная эвакуация, подъем воды», — написано в смс-рассылке ведомства. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим, сообщили в районном ГУ МЧС России. «Жители населенных пунктов Кошкарагай и Детский дом Ишимского микрорайона! Экстренная эвакуация, подъем воды», — написано в смс-рассылке ведомства. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.