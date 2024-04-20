В Тюменской области из-за паводка экстренно эвакуируют два населенных пункта

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В двух населенных пунктах Тюменской области объявлена экстренная эвакуация Фото:
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В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим, сообщили в районном ГУ МЧС России.

«Жители населенных пунктов Кошкарагай и Детский дом Ишимского микрорайона! Экстренная эвакуация, подъем воды», — написано в смс-рассылке ведомства.

На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.

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В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим, сообщили в районном ГУ МЧС России. «Жители населенных пунктов Кошкарагай и Детский дом Ишимского микрорайона! Экстренная эвакуация, подъем воды», — написано в смс-рассылке ведомства. На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Вода 20 апреля поднялась до уровня в 997 сантиметров. Прошлый рекорд — 982 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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