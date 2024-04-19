В Тюменской области побит рекорд паводка на реке Ишим

20 апреля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке достиг отметки в 997 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 997 сантиметров, а прошлый рекорд был на отметке в 982 сантиметра. Об этом в соцсети рассказал губернатор области Александр Моор. «Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см)» — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что вниз по течению движется большой объем воды. Голова паводка приближается к деревне Кошкарагай Ишимского района. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода должна дальше по течению. В поселке Плодопитомник в СНТ «Смородинка» вода дошла до крыш домов, а перемещаться можно только на лодках. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 997 сантиметров, а прошлый рекорд был на отметке в 982 сантиметра. Об этом в соцсети рассказал губернатор области Александр Моор. «Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см)» — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что вниз по течению движется большой объем воды. Голова паводка приближается к деревне Кошкарагай Ишимского района. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода должна дальше по течению. В поселке Плодопитомник в СНТ «Смородинка» вода дошла до крыш домов, а перемещаться можно только на лодках. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.