В Тюменской области побит рекорд паводка на реке Ишим

На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 997 сантиметров, а прошлый рекорд был на отметке в 982 сантиметра. Об этом в соцсети рассказал губернатор области Александр Моор.
«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см)» — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Глава региона добавил, что вниз по течению движется большой объем воды. Голова паводка приближается к деревне Кошкарагай Ишимского района.
Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода должна дальше по течению. В поселке Плодопитомник в СНТ «Смородинка» вода дошла до крыш домов, а перемещаться можно только на лодках. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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На реке Ишим в Тюменской области побит рекорд паводка 2017 года. Уровень воды 20 апреля зафиксирован на уровне 997 сантиметров, а прошлый рекорд был на отметке в 982 сантиметра. Об этом в соцсети рассказал губернатор области Александр Моор. «Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см)» — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что вниз по течению движется большой объем воды. Голова паводка приближается к деревне Кошкарагай Ишимского района. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода должна дальше по течению. В поселке Плодопитомник в СНТ «Смородинка» вода дошла до крыш домов, а перемещаться можно только на лодках. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.