Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

20 апреля 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

В США одобрили законопроект о помощи Украине Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. «Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир шел на сайте Конгресса. В документе сказано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS. В 61 миллиард долларов заложены и 23 миллиарда для восполнения арсенала США. Это первый законопроект США о военной помощи, который принят в 2024 году. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что проект специально сделан так, чтобы дать Украине денег и поддержать американскую оборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. «Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир шел на сайте Конгресса. В документе сказано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS. В 61 миллиард долларов заложены и 23 миллиарда для восполнения арсенала США. Это первый законопроект США о военной помощи, который принят в 2024 году. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что проект специально сделан так, чтобы дать Украине денег и поддержать американскую оборону.