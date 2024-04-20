Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине

Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов.
«Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир шел
В документе сказано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS. В 61 миллиард долларов заложены и 23 миллиарда для восполнения арсенала США.
Это первый законопроект США о военной помощи, который принят в 2024 году. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что проект специально сделан так, чтобы дать Украине денег и поддержать американскую оборону.
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