Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
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В США одобрили законопроект о помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

«Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир шел на сайте Конгресса.

В документе сказано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS. В 61 миллиард долларов заложены и 23 миллиарда для восполнения арсенала США.

Это первый законопроект США о военной помощи, который принят в 2024 году. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что проект специально сделан так, чтобы дать Украине денег и поддержать американскую оборону.

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Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. «Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир шел на сайте Конгресса. В документе сказано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS. В 61 миллиард долларов заложены и 23 миллиарда для восполнения арсенала США. Это первый законопроект США о военной помощи, который принят в 2024 году. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что проект специально сделан так, чтобы дать Украине денег и поддержать американскую оборону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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