Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

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Палата представителей США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю. Речь идет о 26 миллиардах долларов.

«Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир транслируют на сайте Конгресса.

Ранее американские законодатели приняли проект о выделении Украине 61 миллиарда долларов, которые направят на военную помощь. Указано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS.

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Палата представителей США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю. Речь идет о 26 миллиардах долларов. «Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир транслируют на сайте Конгресса. Ранее американские законодатели приняли проект о выделении Украине 61 миллиарда долларов, которые направят на военную помощь. Указано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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