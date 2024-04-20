Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю. Речь идет о 26 миллиардах долларов.
«Проект принят», — сказано по итогу голосования за проект. Прямой эфир
Ранее американские законодатели приняли проект о выделении Украине 61 миллиарда долларов, которые направят на военную помощь. Указано, что США предоставят Киеву ракеты ATACMS.
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