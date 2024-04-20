20 апреля 2024

Российские войска выбили ВСУ из Новомихайловки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, морская пехота
Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили ВСУ из Новомихайловки Фото:

Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Он открывал фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Военные 155 бригады морской пехоты выбили врага из Новомихайловки! Многомесячный штурм завершился разгромом врага в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении», — написано в сообщении.

По данным военкоров, сейчас проходит зачистка последних домов на окраине. Там ищут мины и другие опасные предметы, оставленные ВСУ.

Российские военные освободили Семеновку в ДНР. Село находится к северу от Первомайского. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении, сообщил военкор Семен Пегов.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Бригада морской пехоты выбила ВСУ из Новомихайловки
Бригада морской пехоты выбила ВСУ из Новомихайловки

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Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Он открывал фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Военные 155 бригады морской пехоты выбили врага из Новомихайловки! Многомесячный штурм завершился разгромом врага в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении», — написано в сообщении. По данным военкоров, сейчас проходит зачистка последних домов на окраине. Там ищут мины и другие опасные предметы, оставленные ВСУ. Российские военные освободили Семеновку в ДНР. Село находится к северу от Первомайского. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении, сообщил военкор Семен Пегов. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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