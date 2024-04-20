Российские войска выбили ВСУ из Новомихайловки. Фото

21 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили ВСУ из Новомихайловки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Он открывал фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Военные 155 бригады морской пехоты выбили врага из Новомихайловки! Многомесячный штурм завершился разгромом врага в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении», — написано в сообщении. По данным военкоров, сейчас проходит зачистка последних домов на окраине. Там ищут мины и другие опасные предметы, оставленные ВСУ. Российские военные освободили Семеновку в ДНР. Село находится к северу от Первомайского. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении, сообщил военкор Семен Пегов. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Бригада морской пехоты выбила ВСУ из Новомихайловки telegran-канал Военндело Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Он открывал фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Военные 155 бригады морской пехоты выбили врага из Новомихайловки! Многомесячный штурм завершился разгромом врага в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении», — написано в сообщении. По данным военкоров, сейчас проходит зачистка последних домов на окраине. Там ищут мины и другие опасные предметы, оставленные ВСУ. Российские военные освободили Семеновку в ДНР. Село находится к северу от Первомайского. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении, сообщил военкор Семен Пегов. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.