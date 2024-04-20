Военнослужащие 155 бригады морской пехоты выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из поселка Новомихайловка. Он открывал фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Военные 155 бригады морской пехоты выбили врага из Новомихайловки! Многомесячный штурм завершился разгромом врага в поселке, открывающем фланг Угледарской группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении», — написано в сообщении.
По данным военкоров, сейчас проходит зачистка последних домов на окраине. Там ищут мины и другие опасные предметы, оставленные ВСУ.
Российские военные освободили Семеновку в ДНР. Село находится к северу от Первомайского. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении, сообщил военкор Семен Пегов.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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