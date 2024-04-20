WarGonzo: ВС РФ освободили Семеновку около Авдеевки

20 апреля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Российские военные освободили Семеновку на авдеевском направлении, сообщают военкоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили село Семеновка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов. «Семеновка освобождена. Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из села», — сказано в публикации. Отмечается, что впереди будет зачистка села. Далее российские военные могут начать наступление на село Бердычи, где у ВСУ находится гарнизон. В Минобороны РФ еще не комментировали информацию. Семеновка находится к северу от Первомайского, которое ранее было освобождено. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили село Семеновка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов. «Семеновка освобождена. Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из села», — сказано в публикации. Отмечается, что впереди будет зачистка села. Далее российские военные могут начать наступление на село Бердычи, где у ВСУ находится гарнизон. В Минобороны РФ еще не комментировали информацию. Семеновка находится к северу от Первомайского, которое ранее было освобождено. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении.