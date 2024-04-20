WarGonzo: ВС РФ освободили Семеновку около Авдеевки

Российские военные освободили село Семеновка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов.
«Семеновка освобождена. Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из села», — сказано в публикации.
Отмечается, что впереди будет зачистка села. Далее российские военные могут начать наступление на село Бердычи, где у ВСУ находится гарнизон. В Минобороны РФ еще не комментировали информацию.
Семеновка находится к северу от Первомайского, которое ранее было освобождено. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении.
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