WarGonzo: ВС РФ освободили Семеновку около Авдеевки

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Российские военные освободили Семеновку на авдеевском направлении, сообщают военкоры Фото:
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Российские военные освободили село Семеновка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов.

«Семеновка освобождена. Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из села», — сказано в публикации.

Отмечается, что впереди будет зачистка села. Далее российские военные могут начать наступление на село Бердычи, где у ВСУ находится гарнизон. В Минобороны РФ еще не комментировали информацию.

Семеновка находится к северу от Первомайского, которое ранее было освобождено. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении.

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Российские военные освободили село Семеновка в ДНР. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов. «Семеновка освобождена. Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из села», — сказано в публикации. Отмечается, что впереди будет зачистка села. Далее российские военные могут начать наступление на село Бердычи, где у ВСУ находится гарнизон. В Минобороны РФ еще не комментировали информацию. Семеновка находится к северу от Первомайского, которое ранее было освобождено. ВС РФ продолжают продвигаться на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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