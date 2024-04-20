20 апреля 2024

Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Брянской областью

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ПВР сбила два дрона ВСУ в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотных летательных объекта были уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что над Брянской областью сбиты два БПЛА.

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Два беспилотных летательных объекта были уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что над Брянской областью сбиты два БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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