Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Брянской областью

ПВР сбила два дрона ВСУ в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два беспилотных летательных объекта были уничтожены силами ПВО в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Уточняется, что над Брянской областью сбиты два БПЛА.
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