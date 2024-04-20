Челябинские семьи стали массово строить дома и коттеджи

Спрос на строительные услуги в Челябинске вырос на 61%

21 апреля 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Челябинцы чаще обращаются за строительными услугами к частным специалистам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на строительные услуги вырос на 61%. Цена зависит от вида работ, например, стоимость строительства кирпичного дома на данный момент составляет от 1,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель. «В Челябинске спрос на услуги специалистов по строительным работам в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 61%. В целом средняя стоимость строительных услуг в мегаполисе варьируется в зависимости от вида работ. Так, например, строительство кирпичного дома начинается от 1,5 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Кумпель. Также на пресс-мероприятии «Авито Услуг» в Москве, которое проводилось в апреле 2024 года, специалисты сообщили о том, что в целом по России строительные работы вошли в топ категорий по объему выручки исполнителей на онлайн-рынке услуг. На них пришлось 26% от общего объема услуг. При этом, согласно проведенному исследованию «Авито Услуг» и агентства ORO, на данный момент челябинцы чаще обращаются за услугами к частным специалистам, чем в крупные кампании. Так, 48% заказов на этом рынке приходится на исполнителей-одиночек и 27% — на микробизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на строительные услуги вырос на 61%. Цена зависит от вида работ, например, стоимость строительства кирпичного дома на данный момент составляет от 1,5 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель. «В Челябинске спрос на услуги специалистов по строительным работам в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 61%. В целом средняя стоимость строительных услуг в мегаполисе варьируется в зависимости от вида работ. Так, например, строительство кирпичного дома начинается от 1,5 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщил Кумпель. Также на пресс-мероприятии «Авито Услуг» в Москве, которое проводилось в апреле 2024 года, специалисты сообщили о том, что в целом по России строительные работы вошли в топ категорий по объему выручки исполнителей на онлайн-рынке услуг. На них пришлось 26% от общего объема услуг. При этом, согласно проведенному исследованию «Авито Услуг» и агентства ORO, на данный момент челябинцы чаще обращаются за услугами к частным специалистам, чем в крупные кампании. Так, 48% заказов на этом рынке приходится на исполнителей-одиночек и 27% — на микробизнес.