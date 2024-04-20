В Кишиневе эвакуировали аэропорт

Сотрудники аэропорта получили сообщении о минировании
В международном аэропорту Кишинева (Молдавия) эвакуировали пассажиров и персонал. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что сотрудники воздушной гавани получили сообщение о минировании здания.
«Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании», — об этом сообщает телеканал TV8.md. Сообщается, что люди оперативно покидают здание с полученным багажом, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
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