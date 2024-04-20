20 апреля 2024

В Кишиневе эвакуировали аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Ремезов. Тобольск, аэропорт ремезов, аэропорт тобольск
Сотрудники аэропорта получили сообщении о минировании Фото:

В международном аэропорту Кишинева (Молдавия) эвакуировали пассажиров и персонал. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что сотрудники воздушной гавани получили сообщение о минировании здания.

«Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании», — об этом сообщает телеканал TV8.md. Сообщается, что люди оперативно покидают здание с полученным багажом, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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В международном аэропорту Кишинева (Молдавия) эвакуировали пассажиров и персонал. Об этом сообщили журналисты. Уточняется, что сотрудники воздушной гавани получили сообщение о минировании здания. «Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании», — об этом сообщает телеканал TV8.md. Сообщается, что люди оперативно покидают здание с полученным багажом, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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