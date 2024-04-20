20 апреля 2024
19 апреля 2024

Застройщик получил разрешение на возведение ЖК у площади Карла Маркса в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс будет состоять из трех домов, где станут проживать 665 человек
Комплекс будет состоять из трех домов, где станут проживать 665 человек Фото:

Компании «Сибирский квартал» выдали разрешение на строительство первого дома жилого комплекса у площади Карла Маркса. Эта информация размещена в реестре минимущества региона.

«ООО СЗ „Сибирский квартал“ получило разрешение на строительство первого дома жилого комплекса. Соответствующие документы были переданы 14 марта», — на решение властей ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Согласно проекту, представленному ранее, комплекс из трех домов (7, 9 и 16 этажей) разместится по улицам Белинского и 25-го Октября. В одном из зданий планируют разместить эксплуатируемую кровлю с зоной отдыха, детскими и спортивными площадками.

В феврале администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик нового ЖК. К этой процедуре девелоперов обязали осенью прошлого года.

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Компании «Сибирский квартал» выдали разрешение на строительство первого дома жилого комплекса у площади Карла Маркса. Эта информация размещена в реестре минимущества региона. «ООО СЗ „Сибирский квартал“ получило разрешение на строительство первого дома жилого комплекса. Соответствующие документы были переданы 14 марта», — на решение властей ссылается «Коммерсант-Прикамье». Согласно проекту, представленному ранее, комплекс из трех домов (7, 9 и 16 этажей) разместится по улицам Белинского и 25-го Октября. В одном из зданий планируют разместить эксплуатируемую кровлю с зоной отдыха, детскими и спортивными площадками. В феврале администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик нового ЖК. К этой процедуре девелоперов обязали осенью прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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