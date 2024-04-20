Окровавленный екатеринбуржец накричал на кассиров и потерял сознание

В Академическом районе Екатеринбурга около ТЦ «Краснолесья» ночью 21 апреля произошла драка. Пьяный участник потасовки с кровоточащей раной на ноге зашел в магазин за выпивкой, накричал на продавцов, после чего потерял сознание на ближайшей лавочке, сообщили очевидцы.
«Около ТЦ „Краснолесье“ на протяжении долгого времени был сильный ор, прохожие утверждают, что была драка… В магазин зашел сильно пьяный мужчина, заказал литр крепкого пива с ором… Мужчина вышел, дошел до лавки и потерял сознание», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Мужчина запретил продавцам вызывать полицию и скорую, однако сотрудники обратились за помощью врачей, так как из раны на ноге пострадавшего быстро текла кровь. По словам свидетелей инцидента, его забрали сотрудники скорой медицинской помощи.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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