20 апреля 2024

Times: британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

© Служба новостей «URA.RU»
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Имя британца запретили публиковать
Имя британца запретили публиковать Фото:

В Лондоне полиция арестовала британца из-за подозрений в совершении действий, которые приносят выгоду России. Это является нарушением положений закона национальной безопасности, рассказали в The Sunday Times.

«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — написало издание.

Имя этого человека суд запретил публиковать. Это связанно с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

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В Лондоне полиция арестовала британца из-за подозрений в совершении действий, которые приносят выгоду России. Это является нарушением положений закона национальной безопасности, рассказали в The Sunday Times. «Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — написало издание. Имя этого человека суд запретил публиковать. Это связанно с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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