Times: британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Лондоне полиция арестовала британца из-за подозрений в совершении действий, которые приносят выгоду России. Это является нарушением положений закона национальной безопасности, рассказали в The Sunday Times.
«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — написало издание.
Имя этого человека суд запретил публиковать. Это связанно с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
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