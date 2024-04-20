20 апреля 2024

Жители Кетово передвигаются по затопленным улицам исключительно на лодке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижняя часть села ушла под воду (архивное фото)
Нижняя часть села ушла под воду (архивное фото) Фото:

По подтопленным улицам села Кетово в Курганской области сейчас можно передвигаться только на лодке. Для этого на территории дежурят бригады спасателей с плавсредствами, пояснили в мэрии округа.

«Сейчас в Кетово затоплены нижние улицы. Здесь передвигаться могут только лодки. У места разлива дежурят сотрудники полиции и МЧС. Они помогают жителям и вывозят домашних животных», — написано в telegram-канале ведомства.

На территорию пришла большая вода. URA.RU уже писало, что население, невзирая на опасность, на собственных лодках добирается до своих дачных домиков, чтобы оценить ущерб. По словам спасателей, никакие предостережения не останавливают курганцев. Все важные и актуальные новости собраны в трансляции URA.RU.

https://t.me/admketovo45/3469?single
Курганские спасатели оказывают помощь населению

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По подтопленным улицам села Кетово в Курганской области сейчас можно передвигаться только на лодке. Для этого на территории дежурят бригады спасателей с плавсредствами, пояснили в мэрии округа. «Сейчас в Кетово затоплены нижние улицы. Здесь передвигаться могут только лодки. У места разлива дежурят сотрудники полиции и МЧС. Они помогают жителям и вывозят домашних животных», — написано в telegram-канале ведомства. На территорию пришла большая вода. URA.RU уже писало, что население, невзирая на опасность, на собственных лодках добирается до своих дачных домиков, чтобы оценить ущерб. По словам спасателей, никакие предостережения не останавливают курганцев. Все важные и актуальные новости собраны в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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