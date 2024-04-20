Жители Кетово передвигаются по затопленным улицам исключительно на лодке. Фото

21 апреля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Нижняя часть села ушла под воду (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU По подтопленным улицам села Кетово в Курганской области сейчас можно передвигаться только на лодке. Для этого на территории дежурят бригады спасателей с плавсредствами, пояснили в мэрии округа. «Сейчас в Кетово затоплены нижние улицы. Здесь передвигаться могут только лодки. У места разлива дежурят сотрудники полиции и МЧС. Они помогают жителям и вывозят домашних животных», — написано в telegram-канале ведомства. На территорию пришла большая вода. URA.RU уже писало, что население, невзирая на опасность, на собственных лодках добирается до своих дачных домиков, чтобы оценить ущерб. По словам спасателей, никакие предостережения не останавливают курганцев. Все важные и актуальные новости собраны в трансляции URA.RU. Курганские спасатели оказывают помощь населению telegram-канал администрации Кетовского округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По подтопленным улицам села Кетово в Курганской области сейчас можно передвигаться только на лодке. Для этого на территории дежурят бригады спасателей с плавсредствами, пояснили в мэрии округа. «Сейчас в Кетово затоплены нижние улицы. Здесь передвигаться могут только лодки. У места разлива дежурят сотрудники полиции и МЧС. Они помогают жителям и вывозят домашних животных», — написано в telegram-канале ведомства. На территорию пришла большая вода. URA.RU уже писало, что население, невзирая на опасность, на собственных лодках добирается до своих дачных домиков, чтобы оценить ущерб. По словам спасателей, никакие предостережения не останавливают курганцев. Все важные и актуальные новости собраны в трансляции URA.RU.