Уровень воды в реке Ишим продолжает расти

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».
«Уровень воды в реке Ишим на 06:00 21апреля 2024 года составляет 1049 сантиметров. Превышение критической отметки на 199 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре.
Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 138 сантиметров.
В селе Ильинка Кзазанского района «большая вода», наоборот, пошла на спад. Там уровень Ишима за сутки снизился на 11 сантиметров и теперь составляет 861 сантиметр.
В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим.
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Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Уровень воды в реке Ишим на 06:00 21апреля 2024 года составляет 1049 сантиметров. Превышение критической отметки на 199 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 138 сантиметров. В селе Ильинка Кзазанского района «большая вода», наоборот, пошла на спад. Там уровень Ишима за сутки снизился на 11 сантиметров и теперь составляет 861 сантиметр. В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим.