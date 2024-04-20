20 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
В селе Ильинка уровень воды за сутки снизился на 11 сантиметров Фото:

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».

«Уровень воды в реке Ишим на 06:00 21апреля 2024 года составляет 1049 сантиметров. Превышение критической отметки на 199 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре.

Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 138 сантиметров.

В селе Ильинка Кзазанского района «большая вода», наоборот, пошла на спад. Там уровень Ишима за сутки снизился на 11 сантиметров и теперь составляет 861 сантиметр.

В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Уровень воды в реке Ишим на 06:00 21апреля 2024 года составляет 1049 сантиметров. Превышение критической отметки на 199 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 138 сантиметров. В селе Ильинка Кзазанского района «большая вода», наоборот, пошла на спад. Там уровень Ишима за сутки снизился на 11 сантиметров и теперь составляет 861 сантиметр. В Ишимском районе Тюменской области экстренно эвакуируют деревню Кошкарагай и поселок Детский дом. Это связанно с поднятием уровня воды в реке Ишим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...