Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. Скрин

21 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Ишиме снова вырос Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 08:00 21 апреля. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см», — передает данные тюменского ЦГМС информцентр правительства региона в telegram-канале. Ситуация на реках Тюменской области. Данные за 21 апреля (08:00): Ишим (река Ишим): 1051 (140 см за сутки). На 201 см выше критической отметки. Ильинка (река Ишим): 860 (-12). На 60 см выше критической отметки. Абатский (река Ишим): 647 см (+64). Осталось 313 см до критической отметки. Викулово (река Ишим): 453 см (+29). До критической отметки осталось 547 см. Тюмень (река Тура): 328 см (+16). Осталось 522 см до критической отметки. Тобольск (река Иртыш): 302 см (+17). До критической отметки — 551 см. Уват (река Иртыш): 745 см (+75). Осталось 540 см до критической отметки. Демьянское (река Иртыш): 452 см (+65). Уровень воды до критической отметки — 612 см. Фото: telegram-канал «Информационный центр правительства Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 08:00 21 апреля. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см», — передает данные тюменского ЦГМС информцентр правительства региона в telegram-канале. Ситуация на реках Тюменской области. Данные за 21 апреля (08:00): Ишим (река Ишим): 1051 (140 см за сутки). На 201 см выше критической отметки. Ильинка (река Ишим): 860 (-12). На 60 см выше критической отметки. Абатский (река Ишим): 647 см (+64). Осталось 313 см до критической отметки. Викулово (река Ишим): 453 см (+29). До критической отметки осталось 547 см. Тюмень (река Тура): 328 см (+16). Осталось 522 см до критической отметки. Тобольск (река Иртыш): 302 см (+17). До критической отметки — 551 см. Уват (река Иртыш): 745 см (+75). Осталось 540 см до критической отметки. Демьянское (река Иртыш): 452 см (+65). Уровень воды до критической отметки — 612 см.