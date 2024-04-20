20 апреля 2024

Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж. Ишим
Уровень воды в Ишиме снова вырос Фото:

В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».

«Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 08:00 21 апреля. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см», — передает данные тюменского ЦГМС информцентр правительства региона в telegram-канале.

Ситуация на реках Тюменской области. Данные за 21 апреля (08:00):

Ишим (река Ишим): 1051 (140 см за сутки). На 201 см выше критической отметки.

Ильинка (река Ишим): 860 (-12). На 60 см выше критической отметки.

Абатский (река Ишим): 647 см (+64). Осталось 313 см до критической отметки.

Викулово (река Ишим): 453 см (+29). До критической отметки осталось 547 см.

Тюмень (река Тура): 328 см (+16). Осталось 522 см до критической отметки.

Тобольск (река Иртыш): 302 см (+17). До критической отметки — 551 см.

Уват (река Иртыш): 745 см (+75). Осталось 540 см до критической отметки.

Демьянское (река Иртыш): 452 см (+65). Уровень воды до критической отметки — 612 см.

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В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 08:00 21 апреля. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см», — передает данные тюменского ЦГМС информцентр правительства региона в telegram-канале. Ситуация на реках Тюменской области. Данные за 21 апреля (08:00): Ишим (река Ишим): 1051 (140 см за сутки). На 201 см выше критической отметки. Ильинка (река Ишим): 860 (-12). На 60 см выше критической отметки. Абатский (река Ишим): 647 см (+64). Осталось 313 см до критической отметки. Викулово (река Ишим): 453 см (+29). До критической отметки осталось 547 см. Тюмень (река Тура): 328 см (+16). Осталось 522 см до критической отметки. Тобольск (река Иртыш): 302 см (+17). До критической отметки — 551 см. Уват (река Иртыш): 745 см (+75). Осталось 540 см до критической отметки. Демьянское (река Иртыш): 452 см (+65). Уровень воды до критической отметки — 612 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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