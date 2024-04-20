В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».
«Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 08:00 21 апреля. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 1,4 метра. Сейчас он достиг 1051 см», — передает данные тюменского ЦГМС информцентр правительства региона в telegram-канале.
Ситуация на реках Тюменской области. Данные за 21 апреля (08:00):
Ишим (река Ишим): 1051 (140 см за сутки). На 201 см выше критической отметки.
Ильинка (река Ишим): 860 (-12). На 60 см выше критической отметки.
Абатский (река Ишим): 647 см (+64). Осталось 313 см до критической отметки.
Викулово (река Ишим): 453 см (+29). До критической отметки осталось 547 см.
Тюмень (река Тура): 328 см (+16). Осталось 522 см до критической отметки.
Тобольск (река Иртыш): 302 см (+17). До критической отметки — 551 см.
Уват (река Иртыш): 745 см (+75). Осталось 540 см до критической отметки.
Демьянское (река Иртыш): 452 см (+65). Уровень воды до критической отметки — 612 см.
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