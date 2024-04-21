Покойных украинцев пытаются призвать на фронт. Скрин

На Украине пришла повестка покойному главному редактору футбольного журнала

21 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

На Украине покойным людям приходят повестки Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцев призывают на службу даже после их смерти. Недавно повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. «Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — таким комментарием ответили авторы telegram-канала покойного Артема Франкова на полученную повестку. Франков ушел из жизни осенью 2023 года. Украинские военкомы пытались призвать умерших знаменитостей и ранее. В прошлом году на западе Украины повестка пришла певцу Владиславу Левицкому, который погиб в автокатастрофе в 2015 году. Также известно о случае в Одесской области, где повестку прикрепили к дому человека, ушедшего из жизни еще в нулевых. Повестка на имя Артема Франкова telegram-канал Артема Франкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцев призывают на службу даже после их смерти. Недавно повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года. «Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — таким комментарием ответили авторы telegram-канала покойного Артема Франкова на полученную повестку. Франков ушел из жизни осенью 2023 года. Украинские военкомы пытались призвать умерших знаменитостей и ранее. В прошлом году на западе Украины повестка пришла певцу Владиславу Левицкому, который погиб в автокатастрофе в 2015 году. Также известно о случае в Одесской области, где повестку прикрепили к дому человека, ушедшего из жизни еще в нулевых.