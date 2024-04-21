Украинцев призывают на службу даже после их смерти. Недавно повестка пришла главному редактору журнала «Футбол» Артему Франкову, который умер осенью 2023 года.
«Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», — таким комментарием ответили авторы telegram-канала покойного Артема Франкова на полученную повестку. Франков ушел из жизни осенью 2023 года.
Украинские военкомы пытались призвать умерших знаменитостей и ранее. В прошлом году на западе Украины повестка пришла певцу Владиславу Левицкому, который погиб в автокатастрофе в 2015 году. Также известно о случае в Одесской области, где повестку прикрепили к дому человека, ушедшего из жизни еще в нулевых.
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