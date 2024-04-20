Ишим уходит под воду: все новости о паводке на 21 апреля

Из Ишима Тюменской области 21 апреля эвакуируют сотни человек из-за паводка

21 апреля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Люди бегут из затопленного Ишима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Ишима Тюменской области эвакуируют сотни человек. Люди покидают дома, так как уровень воды в реке побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). В это же время губернатор Александр Моор в ручном режиме регулирует ситуацию с паводком, совершая ночные объезды по затопленным территориям. Все новости о «большой воде» в Тюменской области читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:49 Полпред УрФО Владимир Якушев работает на месте пешеходного моста в Ишиме, который взорвали, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. 10:00 Данные по Тюменской области от МЧС на 10:00: в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. 09:56 В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Ишима Тюменской области эвакуируют сотни человек. Люди покидают дома, так как уровень воды в реке побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). В это же время губернатор Александр Моор в ручном режиме регулирует ситуацию с паводком, совершая ночные объезды по затопленным территориям. Все новости о «большой воде» в Тюменской области читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 10:49 21.04.2024 Полпред УрФО Владимир Якушев работает на месте пешеходного моста в Ишиме, который взорвали, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. 10:00 21.04.2024 Данные по Тюменской области от МЧС на 10:00: в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. 09:56 21.04.2024 В Тюменской области продолжает прибывать вода. В частности, на 08:00 21 апреля уровень в реке Ишим составил 1051 сантиметров. Об этом сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».