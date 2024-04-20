В Тюмени построят крытый каток до 2025 года

21 апреля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Площадь катака составит 5,6 тысячи квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени до 2025 года будет построен крытый каток на улице Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства (ГУС) региона Павел Перевалов. «В настоящее время уже разработана проектная документация на строительство объекта. Мероприятия по поиску подрядчика для реализации проекта планируется провести во втором квартале 2024 года», — рассказал Перевалов РБК Тюмень. Строительство хотят завершить в 2025 году. По словам Перевалова, возводить каток планируют за счет бюджетных средств, однако во сколько он обойдется, не сообщается. Уточняется, что внутри здания будут размещены ледовое поле площадью 1,7 тысячи квадратных метров, арена на 100 человек, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Как указано на портале Госзакупок, торги на разработку проектной документации были проведены еще в апреле 2022 года. Изначально работы оценивались в шесть миллионов рублей. Однако подрядчик предложил выполнить их за 5,8 миллиона рублей. На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Наиболее крупные из них являются объекты: крытый ледовый каток по улице Народная, ввод которого запланирован на 2024 год, и еще один каток по улице Судоремонтная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени до 2025 года будет построен крытый каток на улице Судоремонтной. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства (ГУС) региона Павел Перевалов. «В настоящее время уже разработана проектная документация на строительство объекта. Мероприятия по поиску подрядчика для реализации проекта планируется провести во втором квартале 2024 года», — рассказал Перевалов РБК Тюмень. Строительство хотят завершить в 2025 году. По словам Перевалова, возводить каток планируют за счет бюджетных средств, однако во сколько он обойдется, не сообщается. Уточняется, что внутри здания будут размещены ледовое поле площадью 1,7 тысячи квадратных метров, арена на 100 человек, тренажерный зал, раздевалки и буфет. Как указано на портале Госзакупок, торги на разработку проектной документации были проведены еще в апреле 2022 года. Изначально работы оценивались в шесть миллионов рублей. Однако подрядчик предложил выполнить их за 5,8 миллиона рублей. На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Наиболее крупные из них являются объекты: крытый ледовый каток по улице Народная, ввод которого запланирован на 2024 год, и еще один каток по улице Судоремонтная.