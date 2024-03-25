В тюменских микрорайонах появятся новые крытые катки

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Катки. Тюмень, каток, огни, катание на коньках, гирлянда, молодежь, звездный полюс
Новые катки появятся на улицах Народной и Судоремонтной Фото:

В Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Наиболее крупные объекты: крытый ледовый каток по ул. Народная в Тюмени — ввод 2024 год; крытый ледовый каток по ул. Судоремонтная — ввод 2025 год», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в границах улиц Таврическая — Ямская появится школа с дошкольным отделением. Работы по строительству здания запланированы на 2025—2027 годы.

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В Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Наиболее крупные объекты: крытый ледовый каток по ул. Народная в Тюмени — ввод 2024 год; крытый ледовый каток по ул. Судоремонтная — ввод 2025 год», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в границах улиц Таврическая — Ямская появится школа с дошкольным отделением. Работы по строительству здания запланированы на 2025—2027 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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