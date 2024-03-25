В тюменских микрорайонах появятся новые крытые катки

Новые катки появятся на улицах Народной и Судоремонтной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Наиболее крупные объекты: крытый ледовый каток по ул. Народная в Тюмени — ввод 2024 год; крытый ледовый каток по ул. Судоремонтная — ввод 2025 год», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в границах улиц Таврическая — Ямская появится школа с дошкольным отделением. Работы по строительству здания запланированы на 2025—2027 годы.