В Тюменской области из-за паводка эвакуировали тысячи человек

В Тюменской области по данным на 10:00, 21 апреля эвакуировано более трех тысяч человек. Об этом сообщает МЧС.
«Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — сообщают в ведомстве.
В МЧС также сообщили, что в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено: 98 домов; 444 дачных дома; 646 приусадебных участков. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий.
Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Ишим побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). Из города эвакуировано более 600 человек.
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В Тюменской области по данным на 10:00, 21 апреля эвакуировано более трех тысяч человек. Об этом сообщает МЧС. «Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — сообщают в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено: 98 домов; 444 дачных дома; 646 приусадебных участков. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий. Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Ишим побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). Из города эвакуировано более 600 человек.