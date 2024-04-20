В Тюменской области из-за паводка эвакуировали тысячи человек

МЧС: более трех тысяч человек эвакуировано в Тюменской области

21 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Тюменской области эвакуированы тысячи человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области по данным на 10:00, 21 апреля эвакуировано более трех тысяч человек. Об этом сообщает МЧС. «Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — сообщают в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено: 98 домов; 444 дачных дома; 646 приусадебных участков. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий. Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Ишим побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). Из города эвакуировано более 600 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области по данным на 10:00, 21 апреля эвакуировано более трех тысяч человек. Об этом сообщает МЧС. «Эвакуированы более 3 000 человек, 418 — в пункты временного размещения. В Ишимский район специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы. В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств», — сообщают в ведомстве. В МЧС также сообщили, что в 17 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплено: 98 домов; 444 дачных дома; 646 приусадебных участков. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий. Ранее URA.RU сообщало о том, что уровень воды в реке Ишим побил новый исторический рекорд и составил 1051 сантиметров (данные на 8:00, 21 апреля). Из города эвакуировано более 600 человек.