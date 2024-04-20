20 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане возвращается к отметке в 10 метров

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Микрорайон Челнаково. Курган, половодье, наводнение, микрорайон челнаково
Уровень воды в реке постепенно снижается Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень на 10:00 Тобола составил 1002 см. За два часа он снизился на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1002 см. За два часа — -2 сантиметра», — указано в данных регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. В селе Бараба Кетовского округа уровень Тобола опустился до 353 см. За 14 часов уровень воды в селе опустился на 8 см.

Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5500 жилых и дачных домов. О самой важной информации, связанной с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень на 10:00 Тобола составил 1002 см. За два часа он снизился на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1002 см. За два часа — -2 сантиметра», — указано в данных регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. В селе Бараба Кетовского округа уровень Тобола опустился до 353 см. За 14 часов уровень воды в селе опустился на 8 см. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5500 жилых и дачных домов. О самой важной информации, связанной с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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