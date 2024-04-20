Уровень Тобола в Кургане возвращается к отметке в 10 метров

В Кургане уровень на 10:00 Тобола составил 1002 см. За два часа он снизился на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1002 см. За два часа — -2 сантиметра», — указано в данных регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. В селе Бараба Кетовского округа уровень Тобола опустился до 353 см. За 14 часов уровень воды в селе опустился на 8 см.
Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5500 жилых и дачных домов. О самой важной информации, связанной с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане уровень на 10:00 Тобола составил 1002 см. За два часа он снизился на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Уровень Тобола в Кургане на 08:00 составляет 1002 см. За два часа — -2 сантиметра», — указано в данных регионального информационного сайта. Всего за полдня река опустилась на девять см. В селе Бараба Кетовского округа уровень Тобола опустился до 353 см. За 14 часов уровень воды в селе опустился на 8 см. Согласно последним официальным данным, на территории в подтапливаемой зоне находятся более 5500 жилых и дачных домов. О самой важной информации, связанной с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.