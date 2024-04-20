МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В Кургане ожидаются сильные порывы ветра Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 21 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России. Также синоптики прогнозируют дождь и грозу.

«По данным Курганского ЦГМС, 21 апреля на территории Курганской области ожидается ветер южный с переходом днем на северный 4—9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС рекомендуют в ветреную погоду на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, а также просят избегать деревья и сооружений повышенного риска.

В Кургане и области 21 апреля прогнозируют температуру днем до 28 градусов, ночью — до 15 градусов. Также ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ранее URA.RU писало, что МЧС обратилось к курганцам из-за аномальной жары. Спасатели попросили граждан не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. До этого в регионе прогнозировали температуру до 29 градусов.

21 апреля ожидается дождь, гроза и сильный ветер
21 апреля ожидается дождь, гроза и сильный ветер

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В Курганской области 21 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России. Также синоптики прогнозируют дождь и грозу. «По данным Курганского ЦГМС, 21 апреля на территории Курганской области ожидается ветер южный с переходом днем на северный 4—9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС рекомендуют в ветреную погоду на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, а также просят избегать деревья и сооружений повышенного риска. В Кургане и области 21 апреля прогнозируют температуру днем до 28 градусов, ночью — до 15 градусов. Также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ранее URA.RU писало, что МЧС обратилось к курганцам из-за аномальной жары. Спасатели попросили граждан не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. До этого в регионе прогнозировали температуру до 29 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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