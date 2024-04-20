Природа Погода МЧС предупредило курганцев об ухудшении погоды 20 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + В Кургане ожидаются сильные порывы ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области В Курганской области 21 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России. Также синоптики прогнозируют дождь и грозу. «По данным Курганского ЦГМС, 21 апреля на территории Курганской области ожидается ветер южный с переходом днем на северный 4—9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС рекомендуют в ветреную погоду на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, а также просят избегать деревья и сооружений повышенного риска. В Кургане и области 21 апреля прогнозируют температуру днем до 28 градусов, ночью — до 15 градусов. Также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ранее URA.RU писало, что МЧС обратилось к курганцам из-за аномальной жары. Спасатели попросили граждан не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. До этого в регионе прогнозировали температуру до 29 градусов. 21 апреля ожидается дождь, гроза и сильный ветер Скрин: сайт Курганского ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области 21 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России. Также синоптики прогнозируют дождь и грозу. «По данным Курганского ЦГМС, 21 апреля на территории Курганской области ожидается ветер южный с переходом днем на северный 4—9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники МЧС рекомендуют в ветреную погоду на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома, а также просят избегать деревья и сооружений повышенного риска. В Кургане и области 21 апреля прогнозируют температуру днем до 28 градусов, ночью — до 15 градусов. Также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ранее URA.RU писало, что МЧС обратилось к курганцам из-за аномальной жары. Спасатели попросили граждан не поджигать траву на дачах, чтобы не допустить пожаров. До этого в регионе прогнозировали температуру до 29 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям