The Telegraph: три ключевых фактора ВСУ позволили ВС РФ перехватить инициативу в зоне Часова Яра

The Telegraph: Россия захватила инициативу в районе Часова Яра

21 апреля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Россия доминирует на фронте, пишет The Telegraph Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина допустила три ключевых фактора, которые позволили ВС РФ захватить инициативу в районе Часова Яра. Неудачное контрнаступление, принятое решение отказаться от строительства окопов и отсутствие обещанных поставок вооружения со стороны Запада. Все это в совокупности поставило Украину в невыгодное положение. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Провал украинского контрнаступления, решение отказаться от строительства траншей и отказ Запада поставить обещанное оружие позволили России перехватить инициативу», — говорится в материале газеты. Командование Украины считает, что даже при наличии истребителей F-16 они не смогли бы изменить обстановку на поле боя в 2023 году из-за сильного доминирования со стороны РФ. Часов Яр имеет стратегическое значение как опорный пункт для установления контроля над другими территориями Донбасса. Потеря украинской армией контроля над этим населенным пунктом может привести к утрате контроля и над другими ключевыми городами, такими как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Они играют важную роль в обороне ВСУ. Часов Яр считается стратегически важной высотой, контролирующей область и обеспечивающей преимущества при оперативных действиях, заключили в газете. Армия России активно использует артиллерию и другие виды вооружения в боях за Часов Яр, временами работая почти круглосуточно. Украина, в свою очередь, перебросила в город элитные войска и группировки, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина допустила три ключевых фактора, которые позволили ВС РФ захватить инициативу в районе Часова Яра. Неудачное контрнаступление, принятое решение отказаться от строительства окопов и отсутствие обещанных поставок вооружения со стороны Запада. Все это в совокупности поставило Украину в невыгодное положение. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Провал украинского контрнаступления, решение отказаться от строительства траншей и отказ Запада поставить обещанное оружие позволили России перехватить инициативу», — говорится в материале газеты. Командование Украины считает, что даже при наличии истребителей F-16 они не смогли бы изменить обстановку на поле боя в 2023 году из-за сильного доминирования со стороны РФ. Часов Яр имеет стратегическое значение как опорный пункт для установления контроля над другими территориями Донбасса. Потеря украинской армией контроля над этим населенным пунктом может привести к утрате контроля и над другими ключевыми городами, такими как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Они играют важную роль в обороне ВСУ. Часов Яр считается стратегически важной высотой, контролирующей область и обеспечивающей преимущества при оперативных действиях, заключили в газете. Армия России активно использует артиллерию и другие виды вооружения в боях за Часов Яр, временами работая почти круглосуточно. Украина, в свою очередь, перебросила в город элитные войска и группировки, передает «Национальная служба новостей».