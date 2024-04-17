Генерал Кривонос предупредил ВСУ о работе ВС РФ 24 на 7 под Часовым Яром

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой из-за атак ВС РФ, заявил Кривонос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России почти круглосуточно использует артиллерию в районе Часов Яра. ВСУ оказались бессильны против нее. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

«Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». Он отметил, что ситуация на фронте очень тяжелая.

Отставной украинский генерал добавил, что военные, которые прошли Авдеевку и Артемовск, утверждают, что бои у Часова Яра идут намного ожесточеннее. Он уточнил, что ВСУ также жалуются на нехватку вооружения и людей.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская армия в районах Часов Яра, Селидово, Белогоровки и Константиновки отразила четыре атаки военных Украины и нанесла им огневое поражение. Также потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 480 солдат, передает «Национальная служба новостей».

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Армия России почти круглосуточно использует артиллерию в районе Часов Яра. ВСУ оказались бессильны против нее. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. «Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». Он отметил, что ситуация на фронте очень тяжелая. Отставной украинский генерал добавил, что военные, которые прошли Авдеевку и Артемовск, утверждают, что бои у Часова Яра идут намного ожесточеннее. Он уточнил, что ВСУ также жалуются на нехватку вооружения и людей. Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская армия в районах Часов Яра, Селидово, Белогоровки и Константиновки отразила четыре атаки военных Украины и нанесла им огневое поражение. Также потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 480 солдат, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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