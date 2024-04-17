Генерал Кривонос предупредил ВСУ о работе ВС РФ 24 на 7 под Часовым Яром

Армия России почти круглосуточно использует артиллерию в районе Часов Яра. ВСУ оказались бессильны против нее. Об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
«Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». Он отметил, что ситуация на фронте очень тяжелая.
Отставной украинский генерал добавил, что военные, которые прошли Авдеевку и Артемовск, утверждают, что бои у Часова Яра идут намного ожесточеннее. Он уточнил, что ВСУ также жалуются на нехватку вооружения и людей.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российская армия в районах Часов Яра, Селидово, Белогоровки и Константиновки отразила четыре атаки военных Украины и нанесла им огневое поражение. Также потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 480 солдат, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.