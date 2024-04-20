В Свердловской области появится 40 станций для электрокаров

Новые станции планируется разместить по всей территории региона (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 110 млн рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Свердловской области. В регионе появится 40 электрозаправок. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Для развития электротранспорта в регионе улучшаем систему зарядной инфраструктуры… В областном бюджете на 2024 год на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрено порядка 110 миллионов рублей. Это позволит поддержать создание 40 зарядных станций», — передает официальный telegram-канал «Свердловский пул».

В прошлом году на территории Екатеринбурга было построено 18 зарядных станций. Новые станции планируется разместить по всей территории региона, уточнили в ДИП.

Там также напомнили, что в конце 2022-го по инициативе Куйвашева были утверждены меры поддержки компаний, которые создают станции для электрокаров. Инвесторы могут рассчитывать на покрытие 60% расходов на оборудование и 30% расходов на присоединение к сетям.